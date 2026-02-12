少女買春などの罪で起訴され勾留中に自殺した米富豪のエプスタイン氏の捜査資料「エプスタイン文書」が欧米の政界、実業界を揺るがせているが、2026年2月11日放送の「報道1930」（BS-TBS系）では「エプスタイン氏とは何者なのか」をテーマにした。ハニートラップ工作の可能性米司法省が公開したエプスタイン氏に関する捜査資料の中には、トランプ大統領をはじめクリントン元大統領やビル・ゲイツ氏ら多数の著名人が含まれていた。