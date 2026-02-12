立憲民主党の石垣のりこ参院議員が2026年2月12日にXを更新し、8日放送の選挙特番でのお笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんと高市早苗首相の消費税減税をめぐるやり取りについて、持論を展開した。「質問した相手を責めるほうがおかしい」問題となっているのは衆院選挙の投開票が行われた8日に生放送された開票特別番組「選挙の日2026 太田光がトップに問う！ 結果でどう変わる？ わたしたちの暮らし」（TBS系）で、スタジオと高市首