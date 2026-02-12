歌手でタレント・あのが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。3月31日の放送をもって、同番組が終了することを明らかにした。あの○「正直めっちゃ迷った」「しんどかったけど…」「番組からお知らせがあります」と切り出したあのは、「3月31日の放送で最終回となります。こちら嘘ではなく本当の話です」と報告。2023年4月から放送スタートした同番組は、丸3年