愛知県一宮市で今月10日、男性がひき逃げされ意識不明の重体となっている事件で、岐阜県北方町の女が逮捕されました。逮捕されたのは、北方町に住む自称アルバイト・大澄小百合容疑者(41)です。警察によりますと、大澄容疑者は10日午前1時ごろ、一宮市猿海道で路上で横になっていた会社員の男性(58)を軽自動車ではね、骨盤骨折などをさせた上そのまま逃げた疑いが持たれています。男性は頭から血を流した状態で通行人に発