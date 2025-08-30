ミラノ・コルティナ五輪で斯波がまさかの失格ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転予選で、斯波正樹（TAKAMIYA）が失格。ボードの板から禁止されているフッ素成分が検出され、8日の予選後には「何がどうなっているのか分からない」などと困惑の胸中を明かした。今季、斯波らが使用してきたワックスの製造元は「弊社製品からフッ素が検出された事実は一切ないということを、メーカーとして明確にお伝えいたし