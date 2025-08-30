◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、22年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）は103・07点で2位発進した。ミスの出たトリプルアクセル（3回転半）以外をまとめる納得の演技で、首位のイリア・マリニン（21＝米国）と5・09点差。4回転フリップを投入する