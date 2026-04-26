男女の「薄毛の悩み」には、どのような解決策があるか。アデランス商品研究開発部の佐藤駿祐さんは「大きく分けて4つの増毛法があり、そのうちの1つであるウィッグの品質は、市場の成長とともに日進月歩で進化している」という――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部アデランスの商品研究開発部サブマネージャー・佐藤駿祐さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「かつら」は時代で進化する市場が先か、商