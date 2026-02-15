フィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子はミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルに輝いた。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。13日（日本時間14日）に行われたフリーでは、客席にいた元世界女王が号泣する姿が目撃された。15日、ロシアメディア「sports.ru」のフィギュア