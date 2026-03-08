三浦佳生が自身のインスタグラムを更新、3年前と同じく2人で観戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で8-6で勝利し2連勝を飾った。この大一番を、先日閉幕したばかりのミラノ・コルティナ冬季五輪で日本代表として活躍したフィギュアスケートの三浦佳生と佐藤駿が観戦していたことが判明し、SNS上で「いるのやばい」と話題を呼んでいる