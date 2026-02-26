2月22日、フィギュアスケートの全エキシビションが終了し、ミラノ・コルティナ五輪は17日間にわたる熱戦の幕を閉じた。日本勢は冬季大会として過去最多となる合計24個のメダルを獲得、なかでもフィギュアスケートでは「りくりゅう」こと三浦璃来木原龍一組の金メダルを含む、全種目でのメダル獲得という快挙を成し遂げた。しかし、その結果の裏で、今大会もまたフィギュアスケート特有の“採点問題”が物議を醸している。【写