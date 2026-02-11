ショートトラック韓国代表のキム・ギルリと競技中に衝突した米国の選手がSNS上で悪質コメントテロ（誹謗中傷）を受けた。10日、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで開催されたミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）ショートトラック混合2000メートルリレー準決勝。12周目で1位を走っていたコリーヌ・スタダード（米国）が転倒し、追撃していたキム・ギルリが正面衝突して転んだ。審判団は米国にペナルテ