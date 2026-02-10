自宅のベッドで過ごす西スミ子さん。旧優生保護法下で強制不妊手術を受けた＝2023年6月、東京都日野市旧優生保護法（1948〜96年）下で不妊手術を強いられた被害者で、国家賠償請求訴訟の原告だった西スミ子さん（79）が死去したことが10日、関係者への取材で分かった。関係者によると、10日に東京都日野市の自宅で亡くなったという。大阪府出身。脳性まひがあり「生理がなくなる」との説明を受け、13歳ごろに手術を受けさせら