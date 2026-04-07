「最近、後ろ姿がなんだか老けて見える気がする…」「背中が丸くなってきたかも」「写真に写った自分の後ろ姿にショック」そんな“大人世代の後ろ姿問題”に心当たりはありませんか？ じつは、人の印象は顔よりも後ろ姿で決まることがあります。背中が丸まり姿勢が崩れると、体のラインがぼんやりし、年齢より老けた印象になってしまうことも。そこで今回は、SNS総再生数約1億回の人気メソッド「くびれヨガ」を提唱するヨガ講師・t