東京・亀有署で目撃されたのは、じっとこちらを見たあと顔を伏せた男。窃盗などの疑いで逮捕された新井陽平容疑者（40）です。その手口は、自身の職業を悪用したものでした。東京・葛飾区の飲食店で、在庫の酒が少しずつ減っていると不審に感じていた被害者。防犯カメラを設置したところ、酒が盗まれる様子が映っていたことから事件が発覚しました。新井容疑者の職業は酒専門の配送業者。普段から店の合鍵を預かり、営業時間外に酒