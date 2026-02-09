JR東海は2026年3月28日（土）、東海道本線 菊川駅の橋上駅舎および南北自由通路の完成を記念し、特別急行「きくがわ」号を運行します。使用車両はかつて中央西線で「セントラルライナー」として活躍し、その豪華な座席設備で知られる「313系8000番台」。今回はなんと「特急」としての運行となり、静岡〜菊川間をノンストップで結びます。乗車特典として静岡県産ヒノキを使用した記念乗車証の配布や、翌日の供用開始に先駆けた新駅