¡Ú½Õ¸ÂÄê¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¡Öçõ¡ß¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¥Ç¥¶¡¼¥ÈÈ¯Çä¡¡¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥¿¥ë¥È¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ
´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë201Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ï¡¢2·î12Æü¤«¤éÁ´Å¹¤Ç¡¢½Õ¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¡Øçõ¡ß¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë½Õ¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ºÌ¤ê¤Î¤è¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥×¥ê¥ó¡¢¥¿¥ë¥È¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï4·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È¡¡³°´Ñ½Õ¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥ÈÁ´5ÉÊ¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥à¡¼¥¹¤Î¥¿¥ë¥È
¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÇºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£768±ß¡£
¡Ú²èÁü(7ÅÀ)¤ò¸«¤ë¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö½Õ¤¤¤íÏÂÉ÷¥ß¥Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥É÷¥É¥ë¥Á¥§¡Á¤¤¤Á¤´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Á¡×¤Ê¤É
¢¡¤¤¤Á¤´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢Ç»¸ü¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë½Õ¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£1,098±ß¡£
¢¡½Õ¤Î¥×¥ê¥ó¥×¥ì¡¼¥È
Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤òºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥È¡£¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È¥×¥ê¥ó¤Î¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£768±ß¡£
¢¡½Õ¤¤¤íÏÂÉ÷¥ß¥Ë¥Ç¥¶¡¼¥È
¤¤¤Á¤´¤è¤¦¤«¤ó¤ÈÇò¶Ì¤¢¤º¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡£¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¡¢¿©¸å¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£438±ß¡£
¢¡¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥É÷¥É¥ë¥Á¥§¡Á¤¤¤Á¤´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Á
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥É÷¤Î¥É¥ë¥Á¥§¡£¶ñºà¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£548±ß¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È¤Ï¡¢¥µ¥È¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾Æ¤¡¦¾ÆÆù¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡×¡Ö¤µ¤È¤¹¤¡×¡Ö¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸æÁ·¥á¥Ë¥å¡¼¤äÐ§¡¦ÌÍÎà¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£