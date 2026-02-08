衆院選は８日、投開票が行われた。公示前に立憲民主党と公明党によって結党された「中道改革連合」の開票センターでは、午後１０時から野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が報道陣の前に姿を見せた。選挙前１７２議席から、最悪「３０台」など壊滅的な惨敗が伝えられ、両代表とも険しい表情。野田氏は「多くの皆さんが示されている民意を厳粛に謙虚に受け止めねばならない」と述べた。「まだ大勢が判明しているわけではない。一人