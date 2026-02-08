衆院選大阪５区は、自民党の杉田水脈氏の小選挙区での落選が確実となった。同区で立候補している日本維新の会の梅村聡氏の当選が確実になったため。杉田氏は比例近畿ブロックで重複立候補しており、復活当選の可能性も残っている。