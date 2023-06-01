鮮やかな情感描写と伏線が話題を呼ぶ、大人気中国BLファンタジー小説「二哈和他的白猫師尊」（ハスキーと彼の白猫師尊／はすきーとかれのしろねこしずん）。本日6月9日（火）より、邦訳版第4巻が各種電子書籍サービスにて順次配信を開始いたします！ おうち時間も増える梅雨の時期。蒸し暑さにある意味ぴったりな村での農作業見習い生活から、後半の大きな展開まで、ぜひ引き続き本シリーズをお楽し