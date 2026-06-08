公共交通機関などで、ときどき見かける“迷惑行為”。「注意したいけど……やっぱり怖い」そんな葛藤、ありませんか？今回は、通勤電車で起きたある女性のエピソードをご紹介しましょう。◆静かな車内に響いた、場違いな怒声松崎由梨さん（仮名・34歳）は、ある日の夕方、帰宅ラッシュの電車に揺られていました。「その日は朝から忙しくて疲れがどっと押し寄せていました。ただ無心で電車に揺られて、とにかく帰ってソファー