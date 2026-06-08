ニュース番組『わたしとニュース』に弁護士の三輪記子氏が出演。その際に、当番弁護士の減少をめぐる視聴者からのコメントに対し、反論する場面があった。【映像】三輪弁護士が反論する瞬間番組ではこの日、逮捕された直後の被疑者のもとに駆け付け、1回だけ無料相談に応じる「当番弁護士」について取り上げた。「司法の救急車」とも呼ばれる当番弁護士が減少傾向にあり、その背景には負担に見合った報酬が得られていない実態