また回転寿司で迷惑動画だ。もっとも、今回、動画を投稿して威力業務妨害の容疑で逮捕されたのは、若者とは言い難い43歳だった。＊＊＊【写真を見る】料理を湯呑みの何に…新西容疑者が投稿していた問題動画5月27日、新西悠太容疑者は埼玉県内のはま寿司で、注文したまぐろの握りに食器用洗剤のボトルで液体をかける動画を撮影し、TikTokに投稿した。運営会社が埼玉県警に被害を届け出て、6月2日に西入間署が逮捕。新西