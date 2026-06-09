〈「政府としてはコメントは控える」高市陣営「誹謗中傷動画」作成問題に木原稔官房長官は“ノーコメント”回答《週刊文春は「Zoom会議音声」を入手》〉から続く 「週刊文春」が、高市早苗首相の公設第一秘書・木下剛志氏と“中傷動画”作成者・松井健氏らによるZoomウェブ会議の音声を入手したと報じた。高市首相がこれまで国会で示してきた説明との齟齬が改めて浮き彫りとなり、ネット上ではさまざまな反応が見られた。答弁