投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「確実に資産を増やしたい人へ。2026年後半の新NISA戦略は結局これだけで十分です！」と題した動画を公開した。動画では、「長期投資だから安全」という考えに潜む罠と、本当に資産を増やすための本質的なアプローチについて解説している。 鳥海はまず、「長期投資とは時間を味方につけること」という一般的な認識に対し、それだけで