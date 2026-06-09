日米株式市場には堅調さが戻り、AI・半導体ブームを背景に投資家心理はなお強い。しかし、米国株の割高感を示すシラーPER（株価収益率）はITバブル期に迫る水準にある。過去データから見える長期リターン低下のリスクと、個人投資家が取るべき現実的なポートフォリオ戦略を考える。（龍谷大学経済学部名誉教授竹中正治）AI相場の熱狂は続くが米国株の長期リターンには慎重な視点も日米とも、株価の堅調な動きが戻ってきた。