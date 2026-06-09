楽天・荘司康誠投手（２５）が７日、尊敬する巨人・則本に投げ勝つ決意をにじませた。８日の巨人戦（楽天モバイル）に先発予定。同戦で投げ合う相手は昨季まで楽天に在籍した巨人の則本だ。元チームメートとの対決となり「一番お世話になった先輩ですし、プロに入ってから道しるべ的な存在だったので、投げ合えることを光栄に思う」と喜びを口にする。ただ、白星を譲るわけにはいかない。「絶対に負けたくないですし、ノリ（則本