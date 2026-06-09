「悪役令嬢」と聞いてどんなキャラクターを思い浮かべるだろうか。Xに投稿された『野バラのロザリー』では、家を追い出された悪徳令嬢・ロザリーが良い人になることなく、図太く、たくましく田舎ライフを楽しむ様子を描いた、どこか懐かしさを感じる作品だ。 【漫画】『野バラのロザリー』を読む Xで2.6万いいねを集めるなど、大きな反響を呼んでいる本作の作者・horieriさん（@hrer_79）に制作の裏