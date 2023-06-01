6日土曜日からクマの目撃情報が相次ぐ栃木県宇都宮市で、8日夜も市内の中学校周辺でクマが目撃されました。宇都宮市では、7日未明に市の中心部のオリオン通り商店街で走り抜けるクマが目撃されるなど、6日土曜日から8日早朝にかけ、警察には40件以上、市には12件のクマの目撃情報が寄せられていました。8日の日中は目撃情報が途絶えていましたが、8日午後7時ごろ、市内の陽南中学校の近くで半日ぶりに目撃情報が寄せられ、警戒に当