藤本タツキ氏の人気漫画を是枝裕和監督が実写映画化する「ルックバック」（9月11日公開）のダブル主演を、女優の出口夏希（24）と蒔田彩珠（23）が務めることが決まった。4コマ漫画が得意で、漫画執筆にのめり込んでいくクラスの人気者・藤野を出口、その4コマ漫画の大ファンの同級生・京本を蒔田が演じる。出口は「一人の撮影の時も、（蒔田）彩珠を思いながら頭の中でずっと一緒にいた。藤野と京本の関係性で撮影に臨めたと