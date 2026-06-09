お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、6日放送のTOKYO FM『川島明 そもそもの話』（毎週土曜後5：00）にゲスト出演。大悟が師匠と慕う志村けんさん（2020年3月死去）から受け継いだ“愛車”について語った。【写真】志村さんが生み出した「この世で一番おもしろい白」はこれ…懐かしのバカ殿志村さんは晩年、大悟とよく飲みに行っていたという話から、パーソナリティーの麒麟・川島明が「志村さんの車、買ったままなん？志村さ