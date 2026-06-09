木谷将志氏は2019年に英国に移住した日本代表は、6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて準備を進めている。菅原由勢や冨安健洋をクライアントに持つトレーナーの木谷将志氏。吉田麻也の専属トレーナーになったのをきっかけに、2019年に英国に移住。現在は英国を拠点にフリーランスとして世界各地を飛び回っている。多くのプレミアリーガーをクライアントに持つ“唯一無二”のトレーナーに迫った。（取材・文＝FO