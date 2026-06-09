「商業施設などにあるこのような洋式トイレの流すレバー、手で押しますか？足で踏みますか？」【写真】足で踏むか、悩んでしまう高さとは……？40代女性のkumie（kumie_0131、以下kumie）さんがSNSで呼びかけた、「足で踏んでる人いるんだろうな〜って思いながらいつも手で押してますが、みんなはどっちですか？」。トイレの水洗レバーの位置は、足を上げて踏むにはやや高い位置だけど、できなくはない……その結果、意見がはっき