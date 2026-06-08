アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン」から、フェザーモチーフをあしらった新コレクション「WING COLLECTION」が登場しました。ブランドを代表する人気モデル「CLEAN UP」をベースに、ラフなタッチの羽モチーフ刺繍をプラス。やわらかなニュアンスカラーから定番カラーまで揃い、デイリーコーデに取り入れやすいキャップコ