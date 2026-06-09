アップル（Apple）のティム・クックCEOは、9日（日本時間）に開催された開発者向けイベント「WWDC」基調講演の終盤に登壇し、挨拶した。9月1日付けで退任する予定の同氏にとって、今回、最後のWWDCとなった。 クック氏は、「個人的には、CEOとして素晴らしいハイライトはこのような（今回のWWDCのような）イベントでした」と述べ、これまでの開発者の貢献に触れた上で「最高の瞬間はこれからやってくると信じている」と語