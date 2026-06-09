共働き世帯の増加に伴い、昨今では家事代行サービスを利用する人が当たり前に存在している。この流れから家政婦という仕事も需要が高まりつつある。家政婦の仕事は、60代以上のシニア女性でも働ける仕事として人気が高い。だが一方で、その実態や働き方の実態はあまり知られていない。 【写真】飼い犬が家政婦に噛みつき訴えられた人気歌手 そこで現役の家政婦として働く杉本康子さんに、リアルな仕事内容や収入事情、知ら