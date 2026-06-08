ヤマダホールディングスとエディオンは、持株会社方式による経営統合に関して基本合意したと発表した。2027年10月1日に持株会社を設立し、その傘下で両社を完全子会社化。持株会社は上場することになる。ヤマダホールディングスとエディオンが、持株会社方式による経営統合に関する基本合意を発表。2027年10月1日に持株会社を設立する両社では、「相互信頼」と「対等の精神」を基本とすることを強調。当面は、両社のブランドを維持