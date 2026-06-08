G1・安田記念をシックスペンスで制覇中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。偉業から一夜明け、一見すると競馬とは無関係の意外な場所にファンの視線が集まった。本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。5