昭和から平成初期にかけての1980年代～90年代、「若者の店」という称号を欲しいがままにし、バブル経済前後の当時の日本でファッショナブルの最先端を行くかのように大躍進を続ける業種があった。それは他でもない。セブン－イレブンやローソンをはじめとするコンビニ業界だった。 前者はスーパーのイトーヨーカ堂。後者は自他ともに認める「スーパー業界の覇者」であり