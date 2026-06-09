売買も簡単でアシも付かず、空港税関も楽々突破トレーディングカード界隈が、かつてないほどに過熱している。『遊戯王』や『ワンピース』など人気アニメのカードが軒並み高騰。特に人気を博しているのがポケモンのカード（通称：ポケカ）で、本来は対戦型ゲーム用のカードなのだが、『スペシャルアートレア』『ウルトラレア』など出現率の低い希少カードが高値で売買されているのだ。海外勢から人気のポケカは、あっという間に価格