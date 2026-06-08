花火、海、お祭り……イベントいっぱいの夏を過ごすなら、指先まで着飾って楽しむべし！そこで今回は、おしゃれなイマドキガールに聞いた「Summerネイル」をご紹介します。指先にまでトレンドを盛り込んだ、こだわりのネイルは、必見です♡LOVE BUZZ ITEM vol.51THEME：トレンドSummerネイルRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイ