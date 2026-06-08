2026年6月5日、台湾メディアの聯合新聞網は、3日間の休暇を国内旅行に充てるか海外への弾丸旅行に充てるかという議論が台湾のネット上で繰り広げられたことを報じた。記事は、台湾の電子掲示板PTTに「2泊3日なら国内旅行と海外弾丸旅行のどちらを選ぶか」という投稿が寄せられ、大きな反響を呼んでいると紹介。投稿者は6月中に離職を控えており、新しい仕事が始まるまでの1週間のうち家の用事を除くと実質3日しか使えないため、国