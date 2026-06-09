Ｆ１モナコ・グランプリ（ＧＰ）決勝（７日）でフェラーリのルイス・ハミルトンが今季最高タイとなる準優勝の快走を披露し、交際後初めてサーキットに来場した恋人で世界的スターのキム・カーダシアンによる?サポート?を絶賛。一方で、渦中の恋人を巡る騒動がまたも発覚した。今年のモナコはクラッシュやペナルティーが続出する異例の大乱戦に。それでもハミルトンはベテランらしい走りで２位に食い込み、表彰台へと上がった。