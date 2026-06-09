東京・秋葉原で起きた無差別殺傷事件から18年が経ち、現場の交差点を多くの人が献花に訪れました。【映像】秋葉原・無差別殺傷事件の現場の様子（当時の映像）2008年6月8日、多くの人でにぎわう休日の秋葉原の歩行者天国に加藤智大元死刑囚がトラックで突っ込み、ナイフで襲うなどして7人が死亡、10人が重軽傷を負いました。事件から18年となった8日、現場の交差点では雨の中、多くの人が手を合わせていました。献花に訪れた