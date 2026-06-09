サッカーW杯北中米大会（11日開幕）の審判員に選ばれていたソマリア出身のオマル・アルタン氏が米国への入国を拒否されたと、AP通信が8日（日本時間9日）に報じた。米国の税関・国境警備局（CBP）が同日、W杯で審判を務める予定だったソマリア国籍の男性の入国を拒否したことを認めた。男性は6日（同7日）にイスタンブールからマイアミ国際空港に到着したという。氏名は公表されていないが、アルタン氏は今大会唯一のソマリア