「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）いつの時代も“上がり馬”の存在はワクワク感を刺激する。宝塚記念には、Ｇ１初挑戦となる４歳馬ミクニインスパイアが参戦。メンバーＮｏ．１の成長力を武器に、大舞台でどれだけやれるか楽しみだ。父は１９年香港マイルなど国内外のマイルＧ１で３勝を挙げたアドマイヤマーズ。代表産駒のエンブロイダリーが先日行われたヴィクトリアＭを制したのは記憶に新しく、Ｇ１・５勝（うちマイル