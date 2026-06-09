俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。5月1日に第1子女児が誕生したことを公表していた藤田は、出産を経ての体重の変化について明かした。【写真】「素敵なお母さんです」長女のお宮参りで着物姿の近影を披露した藤田ニコル前日の投稿で、娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを着物姿の写真を添えて報告していた藤田。この写真に対し、「お顔はまんまるです。だって18キ