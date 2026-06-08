化学に基づく「究極のレシピ」を掲載するウェブサイトがAbsurdly Optimizedです。Absurdly Optimizedの運営者であり、掲載されているレシピの考案者でもあるベンさんが、「極限まで最適化されたパンケーキのレシピ」を公開しました。The Absurdly Optimized Pancake: Leavening Chemistry, Acid-Base Stoichiometry, and an Interactive Calculator | Absurdly Optimizedhttps://www.absurdlyoptimized.com/recipes/pancakes/ベン