ブラジル代表のFWネイマールは、FIFAワールドカップ2026出場へ順調に回復しているようだ。現在34歳のネイマールは、2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたものの、FIFAワールドカップ2026に臨むブラジル代表のメンバー26名に選出。近年は度重なる負傷に悩まされ、コンディションも不安視されていたが、自身4度目のワールドカップへ出場することになった。しかし、ネイマールは先月17日に行われたカンピオナート・ブラジ