今年11月にデビュー5周年を迎える人気アイドルグループ「なにわ男子」。7月から始まるアリーナツアーを目前に、メンバーの長尾謙杜（23）に熱愛が報じられた。6月7日配信の「文春オンライン」によれば、お相手は元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）。サッカー好きでも知られる長尾は5月31日に、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を観戦し