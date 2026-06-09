中国の習近平国家主席は8日、北朝鮮を7年ぶりに訪れ、金正恩総書記と首脳会談を行いました。会談では、アメリカとの関係などについて意見が交わされたとみられます。◇8日、北朝鮮の平壌に1機の飛行機が着陸しました。降りてきたのは、中国の習近平国家主席です。北朝鮮の金正恩総書記と妻の李雪主夫人が、笑顔をみせながら拍手で迎えると、両首脳は固い握手を交わしました。その後、行われた歓迎式典でも、会場へと続く沿道